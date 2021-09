Stiri pe aceeasi tema

- Volumul schimburilor comerciale dintre Romania si Germania, in prima jumatate a anului, a ajuns la 16,4 miliarde de euro, in crestere cu 20,5% fata de perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), remis, miercuri, AGERPRES. Conform celor…

- Conform celor mai recente date comunicate de Biroul Federal de Statistica din Germania (Destatis), volumul schimburilor comerciale dintre Germania și România s-a redresat semnificativ în prima jumatate a anului 2021, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, anunța Camera de Comerț…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu s-a prezentat in aceasta dimineața, 20 august, la ședința Parlamentului pentru a fi audiat. Totuși, Procuratura Generala a publicat nota expediata Parlamentului cu privire la gradul de executare a acțiunilor/subacțiunilor prevazute de mecanismul…

- Noile tarife au fost aprobate cu 20 de voturi ”pentru”, 6 abtineri si unul impotriva.Tarifele de ridicare sunt de:- 100 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la cinci tone, inclusiv;- 150 lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de peste cinci tone.Tarifele de…

- Republica Moldova sufera de corupție și guvernare vulnerabila. Aceasta este una dintre concluziile unui raport efectuat de catre Fondul Monetar Internațional (FMI) acum un an, in perioada in care țara era condusa de catre Guvernul Chicu. Raportul a fost efectuat in perioada 24 iulie – 7 august…

- Valoarea schimburilor comerciale intre Republica Moldova și Marea Britanie, in perioada ianuarie-mai 2021 a constituit circa 45,9 milioane dolari SUA, reprezentand astfel circa 1,21% din totalul schimburilor comerciale realizate de catre Republica Moldova pentru aceasta perioada și inregistrand o creștere…

- Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 24 iunie curent, a examinat in cadrul unei ședințe online Raportul auditului conformitații asupra privatizarii bunurilor prin concursuri investiționale și comerciale in anii 2013-2019. Auditorii au ajuns la concluzia ca vinzarea proprietații de stat…

