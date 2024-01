Au mai plecat doi

Stiri pe aceeasi tema

- FC Petrolul Ploiesti si jucatorul Billel Omrani (30 ani) au ajuns la un acord privind incetarea relatiilor contractuale.Atacantul francez facea parte din lotul echipei Petrolul din septembrie 2023, bifand 5 aparitii in Superliga, si doua prezente in Cupa Romaniei. In varsta de 30 de ani, Omrani…

- Fanii Petrolului Ploiești, ocupanta locului 10 din Superliga, au primit o veste foarte buna din partea capitanului echipei, Valentin Țicu. Fundașul stanga a confirmat la revenirea in Romania din cantonamentul din Turcia ca i-a auzit pe antrenorul Florin Parvu și pe președintele Claudiu Tudor discutand…

- Chiar daca, in ultimele zile ale anului 2023, in spațiul public s-au vehiculat diverse variante legate de o posibila schimbare pe banca tehnica a echipei ploieștene, in ciuda zvonurilor, certitudinea este una singura: antrenorul Petrolului Ploiești a fost, este și va fi Florin Pirvu! Dincolo de orice…

- In vara anului care se va incheia, astazi, la miezul nopții, conducerea echipei SuperLiga FC Petrolul Ploiești ii aducea nigerianului cu pașaport portughez Christian Irobiso un contracandidat pe post, atacantul muntenegrean Zoran Petrovic (foto, la titlu, prezentat oficial de președintele executiv Claudiu…

- Dupa doar 6 luni la Ploiești, atacantul muntenegrean Zoran Petrovic (26 de ani) a plecat de la Petrolul. Desparțire in Superliga in ultima zi a anului: Petrolul Ploiești a anunțat rezilierea contractului cu atacantul Zoran Petrovic, pe care-l adusese in vara, liber de contract de la Buducnost Podgorica.…

- Atacantul formației FCU Craiova, Aurelian Chițu, a declarat la finalul meciului cu FCSB, caștigat cu 2-0, ca victoria este meritata. „La meciurile cu noi nu știi la ce sa te aștepți. Acasa cred ca jucam destul de bine. Ne-am propus in astea patru meciuri sa scoatem maximum din ele. Cei din conducere…

- Sambata, de la ora 16:45, Petrolul incheie turul sezonului regulat. In etapa 15 din Superliga Romaniei galben-albaștrii se deplaseaza la Sfantu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi OSK! Petrolul Ploiești traverseaza o perioada excelenta, cu 4 egaluri și 3 victorii inregistrate in ultima luna și jumatate.…