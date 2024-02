„Curăţenie“ ­încheiată FC Petrolul Ploiești și jucatorul Mihai Roman au ajuns la un acord privind incetarea raporturilor contractuale. Aflat la cea de-a doua sa „aventura” in tricoul „galben-albastru”, atacantul craiovean a evoluat, in acest sezon, pentru echipa ploieșteana, in 12 partide (10 in Superliga și doua in Cupa Romaniei), punctand de doua ori, dar randamentul sau a fost departe de ceea ce se aștepta, acesta intrand in dizgrația suporterilor. Roman pare a fi ultimul de pe o „lista „ a jucatorilor care nu au convins in toamna, alaturi de Omrani, Constantinescu, Mitrov, Gavrilaș, Jefferson- toți „reziliați” in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

