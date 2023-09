Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de un an din statul New York a murit, dupa ce bunica sa a lasat-o timp de opt ore in mașina, timp in care aceasta a fost la serviciu, a anunțat poliția, potrivit CNN.Femeia, in varsta de 54 de ani, a uitat sa-și lase nepoata de 14 luni la creșa in drum spre serviciu, a anunțat Departamentul…

- Actorul Bryan Cranston, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul ''Breaking Bad'', a rostit marti, in piața Times Square din New York, un discurs tintit spre directorul executiv al Walt Disney Co, Bob Iger, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- America, așa cum colocvial o numim, fara a fi atat de riguroși incat sa-i spunem de fiecare data Statele Unite ale Americii, are in continuare un grad uriaș de șarm, cu care te hipnotizeaza sa o vizitezi.

- Actorii au intrat in greva alaturi de scenariști, marcand astfel inceputul celei mai mari mișcari de protest pe care a cunoscut-o Hollywood-ul in ultimii 40 de ani. Asta inseamna ca cele mai multe producții de film și televiziune din Statele Unite se vor opri. Aflați la Londra pentru premiera filmului…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș se afla in aceste zile in Statele Unite ale Americii, acolo unde dragii noștri maramureșeni ne promoveaza județul, tradițiile, aratand o Maramureșul e SFANT! Artiștii Ansamblului Folcloric Național “Transilvania” i-au cucerit pe americani și au reaprins o…

- Grupul american Eagles, cunoscut in intreaga lume datorita cantecului sau "Hotel California", a anuntat joi ca va sustine un turneu de adio, care va incepe la New York in luna septembrie si care ar putea fi totusi prelungit, inainte sa puna capat carierei sale de peste o jumatate de secol, informeaza…

- In perioada 7-9 iulie, in SUA, traditii si obiceiuri, demonstratii mestesugaresti, portul popular, folclorul autentic, vor fi prezentate publicului din Washington D.C. Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii in parteneriat cu Institutul Cultural Roman din New York au lansat in 2022 cel mai mare…

