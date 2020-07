Au început să vorbească pozitivii care refuză internarea: Nu ne-a verificat nimeni! O femeie de 29 de ani, din București, Silvia Caraiman, a relatat pentru Recorder.ro cum decurs relația cu autoritațile dupa ce a fost testata pozitiv pentru coronavirus, dar a refuzat internarea. Ea susține ca in acest timp autoritațile nu au verificat daca respecta condițiile de izolare la domiciliu iar dupa cele 14 zile de izolare i s-ar fi spus ca nu mai poate fi retestata pentru ca laboratoarele sunt foarte aglomerate. ”In tot timpul asta, am simtit ca sunt a nimanui, ca sunt singura, pentru ca nimeni nu ma sprijina in niciun fel si nici macar nu-mi arata ca au intentia. Nu mi-a spus nimeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

