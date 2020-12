Au început pregătirile pentru sărbătorirea Crăciunului în Rânca Cabanierii au inceput deja pregatirile pentru a-i primi pe turiști in vacanța de Craciun. Locurile de cazare sunt ocupate in procent de peste 80%. Nu va lipsi meniul tradițional. Autoritațile recomanda insa ca turiștii sa serveasca masa in camera și sa nu fie organizate petreceri cu un numar mare de participanți. Este insa greu de crezut ca turiștii au urcat la Ranca sa petreaca in camera Craciunul și mai ales sa serveasca in camera masa pregatita pentru cea mai importanta sarbatoare a sfarșitului de an. Bucatarii lucreaza deja meniul de Craciun și nu vor lipsi preparate precum, carnații și caltaboșii,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

