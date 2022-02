Stiri pe aceeasi tema

- Marți au inceput lucrarile la noul Centru Cultural și Educațional Kuncz, obiectiv asumat de Timișoara prin dosarul de candidatura la titlul de Capitala Europeana a Culturii. Noua cladire va avea parter și doua etaje. Investiția se ridica pe str. Satu Mare, nr. 1A, cu finantare in cadrul Programul Operațional…

- Termenul limita pentru depunerea de proiecte in cadrul sub-programelor dedicate Timisoarei si Rosiei Montane, Apelul 1/2022 de proiecte finantate prin Timbrul Monumentelor Istorice, este de 15 februarie, ora 16,00, a anuntat vineri Institutul National al Patrimoniului. Potrivit unui comunicat…

- Institutul National al Patrimoniului a deschis platforma https://tmi.patrimoniu.ro/acasa unde pot fi incarcate cererile de finantare pentru cele 4 subprograme ale Apelului 1/2022, pana la data de 1 februarie 2022. O finantare totala in valoare de 5.000.000 lei este disponibila pentru proiecte…

- Consiliul Județean Timiș iși va duce mai departe partea sa din obligațiile asumate in calendarul TM 2023, spune Alin Nica, președintele instituției. Mai mult, sumele alocate proiectelor culturale va crește semnificativ, iar surpriza anului in care Timișoara devina Capitala Europeana a Culturii, vor…

- Simona Neumann a anunțat, printr-o scrisoare publica, decizia de a renunța la funcția de președinte al asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. Decizia vine dupa ce a refuzat sa demioneze, lucru cerut atat de fostul Consiliu Director al asociatiaei, dar și de actualul primar Dominic…

- Lucrarile de reabilitare a Turnului de Apa din Iosefin, unul dintre obiectivele majore ale proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, au inceput din aceasta toamna. Stadiul lucrarilor se apropie de 10 la suta. In acest moment se lucreaza atat in interior, cat și in exterior la consolidarea…

- De miercuri, la Timișoara se afla in circulație primul din seria de 21 de tramvaie comandate de municipalitate la turcii de la Bozankaya, care vor inlocui treptat actuala flota de mijloace de transport aflate in circulație. Finanțarea s-a facut in cea mai mare parte din fonduri europene, prin Programul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca este nemultumit de ritmul lucrarilor de la centura de sud a Timisoarei. Lucrarea trebuia sa fie realizata in procent de 70% pana acum, dar santierul este, „cu indulgenta, la 47%”, potrivit lui Grindeanu.„Exista intarzieri, au avut loc o intalnire…