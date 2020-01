Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput inscrierile pentru cea de-a saptea editie a "Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala". Este acel moment din an cand poti sa-i multumesti unui asistent social! Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR) organizeaza Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala…

- Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania anunta inceperea inscrierilor pentru cea de a saptea editie a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala, care va avea loc pe 17 martie, la Ateneul Roman. Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala este singurul eveniment…

- Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala (DAS), organizeaza o noua editie a campaniei „Doneaza pentru un zambet!". Aflata la cea de-a X-a editie, actiunea are o componenta sociala puternica, cultivand spiritul de solidaritate al iesenilor. Campania de colectare a donatiilor se…

Scoala Gimnaziala ,,Andrei Saguna" Turda a organizat in data de 29 noiembrie 2019, ora 14.00, Concursul judetean interdisciplinar „Pe urmele sfintilor", editia a VII-a, sub coordonarea prof. in inv....

- Casa copilariei genialului pianist și compozitor roman Dinu Lipatti a gazduit marți, 26 noiembrie, doua momente de inalta incarcatura emoționala și spirituala: dezvelirea primului bust din Romania al artistului și Gala Laureaților celei de-a șaptea ediții a concursului Premiile Muzicale Dinu Lipatti.…

- Peste 10.000 de apartamente, cu preturi cuprinse intre 35.000 de euro si un milion de euro, fac parte din oferta expozantilor la cea de-a saptea editie a Salonului Imobiliar Bucuresti, care incepe vineri, 22 noiembrie, la Palatul Parlamentului. "Salonul Imobiliar Bucuresti a ajuns la a saptea editie,…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța inceperea inscrierilor pentru Gala de excelența „10 pentru Cluj”, ajunsa in acest an la cea de-a XI-a ediție. Gala de excelenta „10 pentru Cluj” este un eveniment organizat de Primaria si Consiliul local Cluj-Napoca, cu sprijinul mediului de afaceri si al institutiilor…

- Evenimentul este organizat de Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria, constituind și un moment de bilanț anual activitaților organizației umanitare. Vineri, 18 octombrie, hotelul Intercontinental din centrul Capitalei va fi gazda celei de-a șaptea ediții a Galei din Inima pentru Viitor, un eveniment…