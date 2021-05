Pasionații de automobile istorice și-au dat intalnire la Adancata pentru o cursa inedita. S-au intrecut bolizi ”vechi” de peste 50 de ani, mașini refacute de la zero, in care proprietarii au investit zeci de mii de euro. Automobilele inscrise in competiție au fost celebre in epoca: Porsche 911 RS, BMW 2002, Ford Escort, Alfa Romeo Giulia Sprint, Volkswagen Golf Mk1, Alfa Romeo 75, Austin Mini, Lancia Fulvia HF, Citroen AX și Dacia 1300. Adrian Dobre, cel care s-a și impus in prima cursa a sezonului, și-a facut bolidul in service-ul propriu și a fost nevoit sa renunțe la multe pentru a strange…