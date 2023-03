Au furat 380kg de material feros Vineri, 3 martie a.c., in jurul orei 13.00, un echipaj de jandarmerie s-a autosesizat cu privire la comportamentul suspect al mai multor persoane care transportau material feros pe strada Fabricii din municipiul Zalau.In urma verificarilor s-a stabilit ca un barbat de 36 de ani și o femeie de 29 ani, ambii domiciliați in comuna Romanași, precum și un barbat de 22 de ani din Zalau, au patruns in incinta unei fostei platforme industriale de unde a sustras 380kg de material feros.In cauza, au fost intocmite acte de constatare sub aspectul savarsiriiv infractiunii de „furt calificat”, conform articolului… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

