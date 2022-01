Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50.000 de persoane au iesit duminica pe strazile din Bruxelles pentru a protesta impotriva masurilor de sanatate ale autoritatilor belgiene, degenerand in violente, chiar in cartierul european al orasului, in apropierea sediului Comisiei Europene, transmite agentiile internationale de presa.…

- Instanta suprema a Uniunii Europene a respins joi o plangere depusa de orasele Bruxelles, Madrid si Paris impotriva Comisiei Europene, in care o acuza ca stabileste limite prea ridicate ale emisiilor in cazul oxidului de azot, transmite Reuters, potrivit news.ro. Curtea de Justitie a Uniunii…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sanctiunile impotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene si agentiile de voiaj banuite a fi implicate in aducerea migrantilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell,…