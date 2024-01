Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anuntat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a inchis procesul Casa Verde Fotovoltaice. Programul va fi reluat zilele urmatoare. “Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat, in sedinta din 13 decembrie, sa ia act de renuntarea la judecata a societatii Dhelectric System SRL.…

- Protestele in Justiție continua. Sistemul judiciar ramane blocat pentru a doua saptamana la rand din cauza protestelor. Judecatorii de la Tribunalul București amana pe banda rulanta judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente. Grefierii ies in strada sa ceara maririle salariale hotarate in instanta.…

- Dat in urmarite internaționala inca din vara acestui an, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, cumnatul lui Mircea Geonaa, a pierdut și ultima cale de atac in dosarul in care a fost condamnt la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins joi, ca nefondata, cererea avocatilor lui Catalin Chereches de stramutare a dosarului in care primarul municipiului Baia Mare a fost condamnat definitiv la cinci ani inchisoare pentru coruptie.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…

- Curtea de Justitie a UE (CJUE) a decis sa radieze de pe rol cauza C-74/23 privind aplicarea in dosarele de coruptie a deciziilor legate de prescripție ale instantelor nationale precum CCR si Inalta Curte, potrivit portalului CJUE. CJUE a fost obligata sa renunțe la judecata dupa ce Curtea de Apel Ploiesti…

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…