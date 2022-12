Au fost stabiliți finaliștii români ai concursului Eurovision Juriul Selectiei Nationale a Eurovision Song Contest 2023 a ales sambata 12 melodii din cele 84 care au fost inscrise in faza de preselectie a concursului. Potrivit unui comunicat transmis Agerpress, finalistii Selectiei Nationale Eurovision Romania 2023 sunt: Adriana Moraru – Faralaes; Aledaida – Bla Bla Bla; AMIA – Puppet; Andrada Popa – No time for me; Andreea D Folclor Orchestra – Perinita mea; Deiona – Call on me; Erin Danet – Bad&cool; Maryliss – Hai Vino; Ocean Drive – Take you home; No Artist – Statues; Steven Roho x Gabriella x Formatia Albatros – Lele; Theodor Andrei – D.G.T. (Off and… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

