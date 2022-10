Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile din play-off-ul Cupei Romaniei s-au incheiat joi seara, iar noul format al competiției KO trece acum la faza grupelor.. In grupe vor participa 24 de echipe. Ele vor fi imparțite in trei urne valorice, urmand a fi repartizate la tragerea la sorți in 4 grupe de cate 6 echipe. […] Articolul NOUL…

- Jumatate din meciurile din Play-off-ul Cupei Romaniei, adica opt din cele 16, vor fi televizate de deținatorii de drepturi TV ai acestei competiții, altele trei urmand a fi transmise in direct exclusiv pe FRF.tv, informeaza Federația Romana de Fotbal. Partidele din aceasta faza a Cupei Romaniei sunt…

- La o saptamana dupa startul Ligii a IV-a, pe data de 11 septembrie, se vor disputa partidele din primul tur al Cupei Romaniei, faza județeana, intr-o singura manșa. In runda inaugurala vor evolua cele 20 de formații din Liga a V-a, meciurile urmand sa inceapa la ora 16.00. In turul al doilea, programat…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat miercuri seara, 24 august, meciurile din Turul 2 al noului format al Cupei Romaniei, ediția 2022-2023. In aceasta faza a competiției evolueaza 38 de echipe calificate din Turul 1, printre care trei sunt din cele șapte caștigatoare ale Fazei Regionale, carora li se…

- Duminica, 21 august, ora 11,00Voința Buciumeni – Voința PietroșițaGloria Manești – Comerțul ViișoaraCetatea Targoviște – Gloria DoiceștiGloria Iedera – Unirea ColibașiViitorul Gorgota – Viitorul OcnițaViitorul IL Caragiale – Luceafarul DarmaneștiUniversitatea Baleni – Vanatorul RațoaiaGloria Postarnacu…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat sambata, 6 august, meciurile din Turul 1 al noului format al Cupei Romaniei, ediția 2022-2023, faza in care vor evolua cele șapte caștigatoare ale Fazei Regionale și 68 de echipe din sezonul precedent de Liga 3, nu 69, cum eta stabilit inițial. 74 de […] Articolul…

- Echipele care vor completa locurile ramase vacante in noul sezon de Liga 3, ediția 2022-2023, au fost anunțate marți seara, 19 iulie, in mod public de catre Federația Romana de Fotbal dupa ce aceastea au fost aprobate intr-o ședința de Comitet de urgența. Sunt comunicate și echipele care aveau dreptul…

- Noul format al Cupei Romaniei a debutat cu o Faza regionala, in care reprezentantele județelor țarii, respectiv reprezentanta Bucureștiului, un numar de 42 de echipe, au fost imparțite in șapte zone din care vor rezulta șapte caștigatoare regionale care vor merge in Turul 1 al competiției, faza din…