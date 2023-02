Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 31 ianuarie – 5 februarie 2023, iesenii sunt asteptati la Teatrul Luceafarul din Iasi pentru a se bucura de piesele puse in scena. Ei pot viziona: „Statia Clovnilor", „Punguta cu doi bani", „Scufita Rosie", „Pestisorul de aur", „Privighetoarea", „Frumoasa din Padurea Adormita", „Fram, ursul…

- CFR Cluj a anunțat ca a pus la vanzare, online, biletele pentru meciul cu Lazio, din play-off-ul dinaintea optimilor Conference League. CFR Cluj - Lazio, in play-off-ul dinaintea optimilor Conference League, se joaca pe 23 februarie, de la ora 19:45, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu. Meciul va…

- Staff-ul tehnic al clubului Sheriff a planificat doua etape de pregatire in acest intersezon. Marți, jucatorii primei echipe au inceput pregatirea pentru a doua parte a sezonului in Super Liga și meciurile din Conference League cu Partizan din Serbia. {{657366}}Prima parte a cantonamentului va avea…

- Spania are cea mai mare rețea feroviara de mare viteza din Europa, iar in 2019 a decis sa permita intrarea unor companii straine, pentru a mai amortiza din investiții. Doua companii concureaza cu compania de stat Renfe pe traseul Madrid - Barcelona, 650 km, 2 ore și jumatate, iar prețul biletelor a…

- A inceput numaratoarea inversa pentru prima semifinala a regalului fotbalistic din Qatar, partida Argentina-Croația. Spiritele sunt incinse in ambele tabere, iar suporterii, in Qatar sau acasa, pur și simplu nu mai au rabdare pana la fluierul de inceput.

- Chindia Targoviște a anunțat ca a pus in vanzare biletele pentru meciul cu FCSB, programat duminica seara, de la ora 20.30, pe arena “Ilie Oana” din Ploiești. Partida dintre cele doua formații va conta pentru etapa a 20-a a campionatului. Cel mai ieftin tichet pentru meciul cu FCSB costa 25 lei, pentru…

- Anul 2022 se apropie de sfirșit, iar calatorii trebuie sa-și faca „provizii” pentru cel care vine. Astfel, incepind cu data de 23 decembrie 2022, aceștia pot cumpara abonamente pentru calatoriile cu transportul public, pentru anul 2023. Prețul unui abonament lunar: 234 de lei – pentru o luna; 594 de…

- Tragerea la sorți a avut loc la sediul elvețian al UEFA din Nyon. In cadrul acesteia, a fost determinata rivala lui „Sheriff” in 1/16 de finala a Ligii Conferințelor. Pentru dreptul de a juca in continuare in competițiile europene „Sheriff” va concura cu „Partizan” din Serbia. Primul meci va avea loc…