- Aproape 100 de persoane au pornit pe urmele lui Cristian, romanul luat de viiturile din Italia. In timp ce prietenele lui, Patrizia și Bianca au fost conduse pe ultimul drum, baiatul este de negasit. Fratele lui este convins ca este viu! Iata unde s-ar putea afla Cristian!

- Fratele lui Cristian Molnar, Petru Radu, a cerut autoritatilor italiene sa intensifice cautarile pe raul Natisone, in incercarea de a-l gasi pe tanarul roman care a fost luat de viitura saptamana trecuta, scrie cotidianul italian Corriere della Sera, citat de libertatea.ro .

- Oamenii s-au saturat sa aștepte și s-au organizat pentru a-l cauta pe Cristian Molnar, tanarul roman care a fost luat de viiturile din Italia alaturi de Bianca și Patrizia. Momente complicate in Italia. Primarul localitații Premariacco, Michele De Sabata, se opune inițiativelor de pe rețelele de socializare.

- Este in viata, ii aud respiratia, trebuie sa ne grabim sa-l gasim si sa-l salvam. Vreau sa-l duc acasa la parintii mei. Mi-au spus ca de maine (n.r. - sambata) vor reduce numarul de cautatori: nici macar sa nu va ganditi la asta! Dimpotriva, eu cer oficial Italiei sa le intensifice, pentru ca cu cat…

- Fratele lui Cristian Molnar, Petru Radu, a cerut autoritatilor italiene sa intensifice cautarile pe raul Natisone. De asemenea, el a solicitat sa-i fie puse la dispozitie inregistrarile video realizate cu drone, afirmand ca poate ajuta la gasirea fratelui sau.

- La o saptamana de la tragedia de la Natisone, salvatorii nu au inca nicio urma de Cristian Molnar, ultimul disparut dintre cei trei tineri. Fratele lui Cristian, Radu, este ca „un leu in cusca" si este convins ca tanarul de 25 de ani va fi gasit in viata, afirma primarul localitatii Premariacco, Michele…

- Deznodamant tragic in Italia, in cazul celor trei tineri romani cautati de doua zile, in regiunea Udine, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone. Patrizia si Bianca, fetele de 20 si 23 de ani, au fost gasite moarte. Confirmarea a venit chiar de la primarul localitatii Premariacco. Rudele celor…

- Tragedie intr-o familie de romani stabilita de mulți ani in Italia, la Roseto, acolo unde baiatul cel mic, in varsta de 12 ani, și-a gasit fratele mai mare mort, langa calculator, scrie cotidianul Il Messagero.S-a intamplat vineri seara, 29 martie, cand tatal și mama erau in camera de zi, la televizor,…