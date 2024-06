Stiri pe aceeasi tema

- Produse periculoase pentru protecția plantelor, confiscate de polițiști in urma unui control la o firma din Alba Iulia: Au fost indisponibilizați 8 litri și 20 de kilograme de substanțe expirate Produse periculoase pentru protecția plantelor, confiscate de polițiști in urma unui control la o firma din…

- Zeci de articole de incalțaminte confiscate dupa o acțiune de verificare la magazine din Alba. Amenzile date de Poliție Zeci de de articole de incalțaminte au fost confiscate dupa o acțiune de verificare la magazine din Aiud, Sebeș și Blaj. Polițiștii din Alba au dat amenzi de peste 20.000 de lei. Potrivit…

- O minora, in varsta de 15 ani, din Sebeș, județul Alba, a fost depistata de polițiștii gorjeni in acest week-end in timp ce conducea un autoturism pe strada Garii din orașul Carbunești. Ea a intrat in coliziune cu un gard, provocand avarii atat autoturismului, cat și gardului. Minorei i-a fost incredințat…

- INCENDIU la Sebeș. Mai multe deșeuri depozitate intr-o cladire dezafectata au luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza in municipiul Sebeș. Mai multe deșeuri depozitate intr-o cladire dezafectata au luat foc. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș…

- Substanțe de protecția plantelor, confiscate de polițiști de la o societate comerciala din Vinerea: Produsele erau puse spre vanzare, deși aveau termenul de valabilitate expirat Substanțe de protecția plantelor, confiscate de polițiști de la o societate comerciala din Vinerea: Produsele erau puse spre…

- La data de 15 aprilie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au desfașurat o acțiune de verificare in baza planului național de acțiune – FITOS 2024, fiind verificat un agent economic cu punctul de lucru in localitatea…

- La data de 04 aprilie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au fost sesizați, de catre un barbat de 37 de ani, din municipiu, despre faptul ca, la o societate comerciala din apropierea locuinței sale s-a declanșat sistemul de alarma. Polițiștii au intervenit rapid, depistand in curtea societații,…

- Firmele care monteaza camere de supraveghere au nevoie de licențe eliberate de Poliție, cu avizul SRI. O societate comerciala din Sebeș, cercectata penal dupa furnizarea de servicii fara licența Firmele care monteaza camere de supraveghere au nevoie de licențe eliberate de Poliție, cu avizul SRI. O…