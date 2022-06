Au fost prezentate rezultatele proiectului pentru conservare-restaurare si punere in valoare a Cetatii Halmyris, faza DALI

Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO: Cimitir vechi de 5.000 de ani, la Rameț. O echipa internaționala de arheologi anunța rezultatele cercetarii O echipa internaționala de specialiști anunța rezultatele unor cercetarii arheologice unice in Romania. Este vorba despre investigațiile realizate la Rameț, pe ramașițele unui cimitir…

- Obiectivele generale ale proiectului sunt conservarea restaurarea, prezentarea si punerea in valoare in cadrul unui parc arheologic a Cetatii Halmyris.A inceput implementarea proiectul de elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii D.A.L.I. pentru "Parcul arheologic Halmyris Murighiol.…

- In urma reanalizarii situat iei operative de la nivelul judet elor Galat i s i Tulcea, pentru punerea in aplicare a masurilor de decongestionare si fluidizare a trecerii Dunarii prin punctul de frontiera dintre Isaccea, Romania, si Orlovka, Ucraina, prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, a dispus…

- Podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie FOTO: https://www.facebook.com/catalindrulausr. Podul suspendat peste Dunare va fi dat în circulatie în decembrie anul acesta, la aproape cinci ani de la demararea proiectului si dupa patru ani de lucrari, a anuntat…

- Parlamentul European a gazduit joi, 19 mai, conferința „Zero segregare in educație in Europa”, la care au fost prezentate studii de caz privind segregarea in școli și cele mai bune soluții pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen. La aceasta conferința a participat și Asociația Centrul de Advocacy…

- Societatea Navrom Bac din Galati a impus taxe pentru autovehiculele care transporta ajutoare umanitare pentru Ucraina si trec Dunarea cu bacul la Isaccea, dupa ce nu a primit decontarile promise de stat. Acum, aceste autovehicule trebuie sa plateasca cel putin 50 de euro, in conditiile in care pana…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat interesul comun de a dezvolta in continuare parteneriatul aprofundat dintre Romania si Bulgaria, in plan politic, economic si securitar. In ceea ce priveste cooperarea economica, a fost evidentiat…

