Au fost numite motivele "evadării" polului magnetic Nord din Canada în Rusia In ultimul an, polul magnetic Nord s-a deplasat cu 50 de kilometri, motiv pentru care a fost nevoie de actualizat mai des sistemele de navigație. Oamenii de știința cred ca motivul se afla in "concurența" intre doua zone cu flux magnetic negativ situate sub Canada și Siberia, potrivit BBC News. Descoperit in 1831, polul Nord magnetic se afla in continua mișcare. Pe perioada observațiilor, el Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Dennis Carroll, care a aparut și in producția Netflix intitulata „Pandemic”, a avertizat ca incalzirea globala ar putea duce la eliberarea de microbi noi, care au stat mii de ani „adormiți” in ghețarii arctici care acum se topesc. „Ar trebui sa fim foarte precauți și sa nu subestimam potențialele…

- Un barbat inarmat imbarcat in polițist a ucis cel puțin 16 oameni, inclusiv o polițista, in provincia Noua Scoție din Canada. Motivul atacului este inca necunoscut, iar atactorul este mort, relateaza AFP. ​Atacul este cel mai grav din istoria moderna a Canadei, scrie The Guardian. Atacatorul, un barbat…

- Aleksandr Lukașenko a sfatuit populația acestei țari total dependente de Rusia sa nu se descurajeze și sa continuie sa mearga la munca, pentru a nu se prabuși economia. "Oamenii vor muri mai mult din cauza somajului si a foametei decat de coronavirus", a declarat Aleksandr Lukasenko la o reuniune…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Apa curenta, sapunul și dezinfectantul sunt un lux in aceste tabere, iar despre distanțare sociala nici nu se poate pune problema. Oamenii sunt inghesuiți in corturi, in tabere improvizate, langa granița turco-siriana. „Coronavirusul se indreapta catre aceste tabere ca un tsunami…

- Oamenii de stiinta rusi au inceput testarea pe animale a prototipurilor de vaccinuri potentiale impotriva noului coronavirus intr-un laborator din Siberia, Rusia, a anuntat vineri Autoritatea rusa responsabila cu protectia consumatorilor, citata de Reuters.

- Oamenii de stiinta rusi au inceput testarea pe animale a prototipurilor de vaccinuri potentiale impotriva noului coronavirus intr-un laborator din Siberia, Rusia, a anuntat vineri Autoritatea rusa responsabila cu protectia consumatorilor, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana…

- Crima infioratoare la Moscova. Un cetațean din Republica Moldova și-a ucis concubina in bataie. Fiica lor, in varsta de un an, a stat doua zile langa cadavrul mamei sale, noteaza publika.md, care citeaza presa rusa.In ziua producerii crimei, oamenii legii au fost chemați de doua ori la adresa la care…

- Oamenii de stiinta din Canada au descoperit un nou antibiotic, care foloseste "o metoda unica" pentru atacarea si uciderea bacteriilor, informeaza Press Association, conform Agerpres.Noul antibiotic, carbomicina, ar putea fi o solutie pentru problema in crestere a microbilor care devin rezistenti la…