Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a anuntat sâmbata ca a îndeplinit tinta de vaccinare a 70% din populatia sa de 52 de milioane de locuitori, deschizând calea pentru preconizata revenire la normalitatea începând de luna viitoare, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Obiectivul, stabilit…

- Bunuri de aproximativ 26 000 000 de lei au fost indisponibilizate de Agentia de recuperare a bunurilor infractionale (ARBI), din cadrul CNA, saptamina trecuta. Potrivit ARBI, sechestrele au fost aplicate in baza delegațiilor procurorilor in dosarele fraudei bancare. Printre acestea sint acțiuni, 7 capitaluri…

- Brațari de triaj pentru persoane testate negativ la COVID-19 au fost comercializate de o femeie la UNTOLD. Brațarile erau furate dintr-un centru de testare. Reprezentanții Untold au sesizat polițiștii din Cluj-Napoca ca, pe o platforma de socializare online, a fost observat un anunț prin care o femeie…

- Danemarca a ridicat ultima restrictie pe fondul COVID in urma deciziei de luna trecuta a guvernului de a inceta sa mai clasifice COVID-19 drept o boala sociala de importanta critica. Ministerul danez al Sanatatii a transmis ca pandemia este, in prezent, sub control. (Rador/ FOTO radioiasi.ro) …

- Cercetarile sunt in curs de desfasurare in Azerbaidjan pentru a crea un vaccin intern impotriva coronavirusului, a scris Ramin Bayramli, presedintele Consiliului Uniunii de Management a Unitatilor Teritoriale Medicale (TABIB), pe Twitter. “Dupa multi ani, cercetarile in domeniul structurii celulare…

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca administrarea dozei 3 de vaccin ar putea incepe la sfarșitul lunii octombrie 2021 daca Agenția...

- Agenția de sanatate canadiana explica faptul ca paralizia Bell reprezinta un episod de slabiciune sau paralizie a mușchilor feței, adaugand ca manifestarea este „de obicei temporara”. Printre simptome, Health Canada enumera pierderea sensibilitații feței, dureri de cap și salivație excesiva.…

- Salvatori turci au evacuat, joi, sute de sateni, pe mare, in timp ce un incendiu violent se apropia de o centrala termica in care afla depozitate mii de tone de carbune, scrie News.ro . In suieratul sirenelor de alarma, locuitorii isi puneau putinele lucruri pe care au putut sa le salveze din case in…