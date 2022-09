Alte investiții in derulare vizeaza consolidarea și reabilitarea Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (9.302.721 lei) și reparații capitale la cladirea centralei termice și consolidarea și reabilitarea coșului de fum al centralei la Colegiul Național „Costache Negruzzi” (2.658.650 lei). In ceea ce privește investițiile cu fonduri europene, municipalitatea are in lucru construirea și dotarea unei gradinițe noi, cu 280 de locuri, in zona Dacia (6.259.207 lei), construirea și dotarea unei gradinițe noi, cu 180 de locuri, in zona Bucium (4.710.744 lei), reabilitarea și modernizarea Gradiniței cu program…