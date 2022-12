Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru fermierii care așteapta ajutorul de minimis de 1.000 euro pentru producția de legume in spații protejate, Ciclul II de producție, care urmeaza sa primeasca banii in perioada urmatoare. Concret, sumele vor fi platite in doua ture, cea mai mare parte a legumicultorilor va avea banii…

- Bani pentru cultivarea de tomate in spatii protejate: Cine primește 15.000 de lei de la stat Bani pentru cultivarea de tomate in spatii protejate: Cine primește 15.000 de lei de la stat Legumicultorii vor beneficia de un ajutor de 3.000 de euro pentru cultivarea de tomate in spatii protejate, a anunțat…

- Peste 50,4 milioane de lei vor ajunge in urmatoarele zile in conturile fermierilor din noua judete pentru plata despagubirilor acordate din cauza secetei, a anuntat joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza AGERPRES. „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a demarat…

- Economie Bugetul Programului de susținere a producției de legume in spații protejate a fost suplimentat decembrie 9, 2022 10:02 Guvernul a aprobat in ședința din 08 decembrie 2022 Hotararea ce modifica art. 8 din HG nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii…

- Ministerul Agriculturii suplimenteaza bugetul pentru productia de legume in spatii protejate in anul 2022 cu suma de 74.711.000 lei, de la 265.283.000 lei la 339.994.000 lei, reprezentand echivalentul a 68.721.000 euro. Guvernul a aprobat in ședința din 8 decembrie Hotararea ce modifica art. 8 din HG…

- George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultura din Senat, susține ca suma disponibila pentru acordarea de despagubiri fermierilor afectați de seceta din acest an se ridica undeva la 300 milioane de lei. Spre deosebire de ministrul Agriculturii, Petre Daea, care nu a avansat niciodata vreo suma…

- Deși mai sunt cateva luni pana la finalul anului, legumicultorii inca nu știu care va fi valoarea sprijinul cuplat pentru producția de legume cultivate in spații protejate, in acest an, existand temerea ca acesta va fi mult mai mic fața de 2021, cand a depașit 5.000 euro la hectar. De altfel, incepand…

- "780 de mii de fermieri, despagubiți pentru culturile afectate de seceta" Foto: captura video. Ministerul Agriculturii va despagubi 780 de mii de fermieri ale caror culturi au fost afectate de seceta, anunța ministrul de resort, Petre Daea. El a explicat ca aceștia își pot…