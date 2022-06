Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații din Romania, a oferit și primele declarații, dupa ce la noi in țara au fost confirmate nu mai puțin de trei cazuri de infectare cu variola maimuței. Ministrul a subliniat clar faptul ca prezervativul este o metoda de prevenire care nu este infailibila.

- Un al doilea caz de variola maimuței a fost diagnosticat, marți, in Romania. Este vorba despre un barbat de 32 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din București saptamana trecuta, iar investigațiile de laborator au confirmat marți ca pacientul este infectat cu variola maimuței. Starea…

- Peste 250 de cazuri de variola maimutei au fost confirmate in Spania si Portugalia, au anuntat miercuri autoritatile sanitare nationale, in contextul in care Peninsula Iberica ramane principalul focar de infectie, relateaza Reuters.

- Numarul de cazuri confirmate de variola maimutei la nivel mondial a ajuns miercuri la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), scrie AFP.

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca au fost confirmate 131 de cazuri de variola maimuței și alte 106 cazuri sunt suspecte, transmite Reuters. Primul caz a fost raportat pe 7 mai, in afara țarilor in care se raspandește de obicei. In timp ce focarul este unul neobisnuit, el ramane „controlabil”,…

- Autoritatile australiene au anuntat vineri ca au inregistrat un prim caz de variola maimutei la un calator care s-a intors recent din Marea Britanie, in timp ce un caz probabil de infectie a fost de asemenea identificat, in prezent fiind efectuate teste pentru confirmarea acestuia,