- Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Clubul Copiilor din municipiul Radauți a organizat, la finele saptamanii trecute, a XIII-a ediție a Festivalului / Concurs de muzica clasica "Primavara muzicala a copiilor", activitate inscrisa in Calendarul Activitaților Educative Regionale și ...

- Aniversarea Consiliului Județean Timiș este sarbatorita de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș printr-ul eveniment de anvergura in cadrul celei de-a XV-a ediții a festivalului-concurs „Lada cu Zestre”, care se desfașoara in acest sfarșit de saptamana, timp de doua zile, la Jimbolia și Buziaș,…

- Aproape 4.300 de elevi si profesori din Romania si din strainatate s-au inscris in acest an la cea de-a saptea editie a festivalului-concurs de book-trailere Boovie, un numar aproape dublu de participanti fata de editia anterioara, au anuntat organizatorii. ‘Cea de-a saptea editie a Boovie – Festival-concurs…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in perioada martie-iulie cea de-a XV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, care readuce in prezent tradițiile banațene. La aceasta ediție, evenimentul reunește 30 de formații de dansuri populare, peste 900 de artiști, 20 de colecționari…

- "Nu am fost anuntati de nicio ancheta DNA privind modul de desfasurare a unui concurs la Directia de Control si Integritate", a transmis Ministerul Sanatatii, vineri, 11 martie. "In legatura cu informatiile din spatiul public care fac referire la o ancheta a Directiei Nationale Anticoruptie privind…

- 10Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs Gelu Stan 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie- aprilie. Concursul se adreseaza tinerilor interpreți…

- Brandul global de anime Crunchyroll anunța astazi caștigatorii celei de-a șasea ediții a premiilor anuale Crunchyroll Anime Awards, aducand omagiu celor mai bune seriale, personaje și creatori anime indragiți de fani, prin streaming.

- Organizatorii festivalului internațional de jazz de la Garana au anunțat primii artiști pentru ediția din acest an a acestui eveniment care va avea loc in perioada 7 – 10 iulie, in Poiana Lupului, la poalele Semenicului. „Pentru cea de-a 26-a ediție vom pregati trei scene: scena din Poiana Lupului,…