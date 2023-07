Stiri pe aceeasi tema

- A 25-a ediție a Campionatului open al Republicii Moldova de supermaraton și Self-Transcendence 24/12/6 Hour Races s-au desfașurat pe 3-4 iunie in Parcul Valea Morilor din Chișinau. Probele din program au fost alergari de 6 ore (18 participanți), 12 ore (15 participanți) și 24 ore (5 participanți). Alaturi…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS , a organizat duminica, 21 mai 2023, cea de a doua editie din Romania a Crosului Ovidio Running, in contextul celebrarii Zilei Constantei.Evenimentul sportiv s a desfasurat sub egida proiectului european SCORE…

- Sunt ultimele zile in care te mai poți inscrie la rezidența online New Draft, deschisa tuturor absolvenților facultaților de profil, scenariștilor sau autorilor cu un scenariu de film in faza incipienta. Nu rata șansa de a face parte dintr-un program 100% online, gratuit, și de a avea intalniri de lucru…

- In perioada 13-15 mai 2023, la Bruxelles, va avea loc prima ediție a Diplomatic Bazar eveniment organizat sub patronajul Ambasadelor Romaniei și Republicii Moldova din Regatul Belgiei.Diplomatic Bazar reunește la Bruxelles artiști, creatori, artizani și meșteri din Romania și Republica Moldova, care…

- Traditionala serbare a sasilor ”Maifest” a ajuns la a 30-a editie, iar peste 830 de participanti vor fi, sambata, pe strazile din Sibiu. Evenimentul va debuta cu parada porturilor populare, in centru, informeaza news.ro.”«Maifest», un eveniment de traditie al orasului, implineste anul acesta 30 de…

- Cea de-a 19-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 13 mai, si va aduce publicului expozitii, interventii culturale si experimente artistice, proiectii, prezentari, spectacole, ateliere, animatii stradale si interioare, concerte sau tururi interactive, anunta organizatorii. Pe harta-program…

- New Draft cauta 12 autori de scenarii de lungmetraj care sa participe la a doua ediție a rezidenței online de dezvoltare de scenarii, un proiect unic in spațiul romanesc care se desfașoara in trei sesiuni de lucru asistat, programate lunar, intre lunile iulie și octombrie 2023. New Draft este prima…