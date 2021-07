Au apărut specii mutante hibride la Fukushima La un deceniu de la accidentul nuclear de la Fukushima a aparut o specie mutanta de porci din imperecherea mistretilor cu porcii domestici crescuti la ferme si lasati in urma dupa evacuarea zonei contaminate. Potrivit Daily Star, un studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Fukushima a analizat ADN prelevat din muschii mistretilor si exemplarelor de porci hibride in cautarea unor posibile mutatii genetice provocate de comupusi radioactivi. Astfel, mostre ADN de la 245 de mistreti, porci domestici si exemplare incrucisate provenite de la macelarii locale au fost colectate de echipa coordonata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- La un deceniu de la accidentul nucelar de la Fukushima a aparut o specie mutanta de porci din imperecherea mistretilor cu porcii domestici crescuti la ferme si lasati in urma dupa evacuarea zonei contaminate, relateaza Daily Star.

