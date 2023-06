Au apărut pepenii roșii românești! Câți lei costă kilogramul Vara este anotimpul perfect pentru a consuma legume și fructe proaspete, de sezon, produse in Romania In mijlocul verii, un pepene romanesc se vinde cu 5 lei kilogramul. Puteți gasi de toate marimile, de la pepeni de 5-6 kilograme, pana la uriași ce depașesc 10 kg. Și roșiile s-au ieftinit, daca in primavara un kilogram de roșii costa și 40 de lei, acum poți cumpara un kilogram de roșii romanești, carnoase și aromate cu 6 sau 7 lei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mult-așteptații pepeni de Dabuleni abia iși fac apariția pe piețe. Producatorii spun ca vremea rea le-a intarziat recoltele, dar ne asigura ca lubenițele sunt dulci și vor rezista pana la final de septembrie.

- Cireșele autohtone și-au facut apariția in piețele turdene. Joi in Piața Centrala din Turda, cumparatorii au achiziționat primele cireșe de origine romaneasca. Prețul pe 1 kg. de cireșe este de 35 de lei. In anii precedenți cireșele romanești se vindeau cu 20-22 de lei/kg. La inceput cireșele din import…

- Din aceste zile cumparatorii pot gasi capșuni de Satu Mare in piețele turdene, care sunt la concurența cu cele din import. Comercianții turdeni spun ca au fost aduse pe tarabe inca de vineri iar prețul e apropiat cu cel de anul trecut, cam 25 lei/kg. Cele din import sunt mai aspectuoase, cum sunt cele…

- Au aparut primele cireșe din acest sezon in piețe. Sunt aduse din Spania și, surpinzator, sunt mai ieftine decat anul trecut. Cele romanești nu vor veni mai devreme de finalul lunii și, spun producatorii, vor fi puține.

- Producatorii din Odoreu (Satu Mare) se bucura de prima recolta. Fructele se vand insa la preț de carne de porc, 35 de lei/kg. Chiar daca pretul este majorat cu 5 lei fata de anul trecut, clientii abia au asteptat sa fie coapte fructele, deoarece, spun ei, fata de cele de import, capsunile romanesti…

- „Am putut vedea preturile am putut constata sortimentul produselor si am putut vedea interesul formidabil al tuturor, atat al producatorilor, cat si al consumatorilor. (…) Va admir si in acelasi timp va pretuiesc pentru munca pe care ati desfasurat-o, dar va indemn sa o continuam si sa o continuam diversificand-o…

- Chiar daca sunt deocamdata puțini, mieii și-au facut apariția in piețele Brașovului. Daca anul trecut un kilogram costa 40 de lei, de aceasta data prețul a crescut la 50 de lei pentru un kilogram.

- Primele cireșe romanești de anul acesta vor pleca din fermele pomicole cu circa 15 lei/kg, iar in piețe primele cireșe vor ajunge cel mai devreme in jurul perioadei 10 – 15 mai. Odata cu sfarșitul primei luni calendaristice din primavara 2023, producatorii autohtoni de fructe anunța cand vor aparea…