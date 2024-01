Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile purtate ieri cu asociatiile profesionale, desfasurate la Ministerul Agriculturii, au vizat, in special, sectorul crescatorilor de animale si pasari. La finalul intalnirii, ministrul Florin Barbu a precizat ca au fost convenite masurile care vizeaza inclusiv amanarea ratelor bancare si echivalarea…

- Chiar daca ieri parea ca s-a gasit un compromis intre guvern și fermieri, protestele acestora au continuat marți și au extins zona de blocare a autostrazilor in diverse regiuni ale Romaniei. Nemulțumirile au devenit mai vizibile și in zonele centrale ale țarii, precum și in orașele mai mici. Negocierile…

- Invitat luni seara la o televiziune de știri, premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca 99% dintre solicitarile fermierilor au fost rezolvate. Acesta a subliniat ca, in privinta transportatorilor, sunt negocieri in continuare privind RCA si acciza la motorina. Marcel Ciolacu recunoaște ca cererile…

- Potrivit Guvernului, ”membrii Executivului au prezentat modul in care prioritizeaza aceste proiecte legislative, astfel incat in urmatoarele sedinte de Guvern sa fie adoptate primele hotarari de guvern si ordine de ministru cuprinzand masurile concrete agreate in sprijinul fermierilor si al transportatorilor”.…

- „Guvernul Romaniei le-a transmis reprezentantilor transportatorilor si fermierilor un calendar de discutii cu ministrii si reprezentantii unor institutii publice, cu care sa discute pe fiecare domeniu in parte revendicarile solicitate. Intalnirile vor avea loc astazi dupa urmatorul program: ora 12.00…

- Premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa aiba vineri, 12 ianuarie, la Palatul Victoria, discuții cu reprezentanții transportatorilor și fermierilor. Intrevederea de la Guvern ar urma sa inceapa in scurta vreme. O delegație a fermierilor și a transportatorilor ar urma sa ajunga, din moment in moment, fața…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a cautat documentul care contine Planul National de Redresare si Rezilienta si nu a gasit documentul in Guvernul Romaniei. „Ati mai auzit asa ceva? In Guvernul Romaniei proiectul PNRR nu exista. Astfel de oameni s-au ocupat de banii dumneavoastra”, a mai precizat…