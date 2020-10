Stiri pe aceeasi tema

- Atria Urban Resort a vandut 25% din cele 398 apartamente incluse in faza II a proiectului rezidențial estimat la peste 100 mil. euro Atria Urban Resort, complexul rezidențial dezvoltat in vecinatatea lacului Straulești de antreprenorii Liviu și Eugen Lepadatu, in parteneriat cu SIF Moldova, a vandut…

- BUCUREȘTI, 17 sept – Sputnik. In prezența premierului Orban, a ministrului Nicolae Ciuca și a ambasadorului SUA, Adrian Zuckerman, a avut loc ceremonia de recepție a primului sistem de rachete sol-aer Patriot. © Sputnik / Владимир ТрефиловMoscova: ”Romania, urmand exemplul SUA, repeta false banalitați”…

- In prezent, legislatia care reglementeaza activitatea ANL prevede ca locuintele pentru tineri destinate inchirierii pot fi vandute titularilor contractelor de inchiriere, numai la solicitarea acestora si dupa expirarea a minimum un an de inchiriere neintrerupta catre acelasi titular. In cazul…

- Consilierii generali urmeaza sa voteze in ședința de luni un proiect de hotarare ce prevede decontarea testelor de COVID-19 pentru 250.000 de preșcolari și elevi din București. Bugetul alocat programului de testare se ridica la 50 de milioane de lei.„Iminenta deschidere a unitaților de invațamant reprezinta…

- "Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca Electrica Furnizare, parte din grupul Electrica, a finalizat achizitia de la Raylexo Limited si Long Bridge Management si Administrare a parcului fotovoltaic Stanesti, judetul Giurgiu, cu o capacitate instalata de 7,5 MW (capacitate…

- Anunt incepere proiect "Dotarea Unitatii de Primiri Urgente si a Sectiei Anestezie Terapie Intensiva ale Spitalului Clinic de Urgenta "Bagdasar - Arseni" Bucuresti pentru gestionarea crizei COVID - 19", cod SMIS 2014+ 138079 In data de 11.08.2020 Spitalului Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti,…

- Parcul Tineretului din Sebeș, unul dintre cele mai indragite repere ale orașului, a reprezentat, in cursul anului 2019, obiectul unei ample investiții de reamenajare. Valoarea totala a lucrarilor executate și decontate companiei care a realizat obiectivul de investiții este de 6.760.593,09 lei, suma…

- Un raport Euler Hermes publicat recent arata ca 30% dintre liderii finaciari considera pastrarea capitalului de lucru prioritatea principala pentru investitii in 2021. Printre cele mai mari ingrijorari in sectorul financiar sunt cele legate de intarzierea preturilor, iar companiile ce vor iesi la lumina…