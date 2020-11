Atracții turistice din Banat care așteaptă să fie puse în valoare Caraș-Severin este unul din județele care ar putea avea o oferta turistica extrem de generoasa – de la frumuseți naturale și stațiuni vestite pana la vestigii istorice și o lume rurala cu obiceiuri și tradiții specifice doar acestei zone, daca ar exista mai multe interes pentru infrastructura, pentru restaurarea patrimoniului și o promovare pe masura. […] Articolul Atracții turistice din Banat care așteapta sa fie puse in valoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

