Atmosfera de basm la inchiderea stagiunii Operei Nationale Romane Iasi. Sala Mare a Teatrului National a fost neincapatoare Anul acesta am inchis stagiunea intr-un mod unic, cu premiera operei „Turandot” de Giacomo Puccini, titlu care nu a existat pana acum in repertoriul instituției. Artiștii Operei ieșene au fascinat publicul cu lucrarea feerica a lui Puccini, prezentata in varianta de concert. „Turandot” este ultima creație pucciniana, ramasa neterminata prin moartea compozitorului, fiind incheiata de elevul sau, Franco Alfano. Impresionanta capodopera ne transpune in timpuri legendare din Beijing, unde mirajul unor sonoritați stranii și evocatoare creeaza atmofera de basm. Enigmatica poveste de iubire inspirata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

