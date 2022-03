Atletul junior Remus Niculiță, campion balcanic de seniori cu ștafeta României Petre Apostol 19 națiuni au participat, sambata, la cea de-a 27-a ediție a Campionatelor Balcanice de Atletism indoor pentru seniori, gazduita de sala Atakoy, din Istanbul (Turcia). Prezenta cu o delegație de 35 de atleți (18 la masculin și 17 la feminin), Romania a incheiat competiția pe locul doi, acumuland 13 medalii (3, 3, 7), in urma Turciei (18 – 7, 5, 6), dar inaintea Greciei (8 – 2, 3, 3). La una dintre medaliile de aur obținute de Romania a contribuit și atletul junior de la CSȘ Ploiești – CSM București, Remus Andrei Niculița. Elevul profesoarei Maria Andrei a facut parte din ștafeta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au desfașurat o activitate de prindere in flagrant delict, ulterior fiind puse in executare 12 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul București și județele Ilfov și…

- Actrița de 61 de ani i-a povestit lui Denise Rifai in cadrul emisiunii „40 de intrebari” momentele traite la New York cu ocazia atentatelor ce au schimbat destinul lumii. Artista are doi motani, Obama și Putin, rememorand cum a trait pe strazi Revoluția romana din 1989Carmen Tanase, 61 de ani, are o…

- Romania ar fi atins imunitatea de turma, iar valul 5 ar urma sa se incheie in aceasta primavara, arata un studiu realizat de MedLife. Din cele peste 400 de probe secventiate de la inceputul valului 5, pe lotul studiat in ultima saptamana, procentul probelor cu noua tulpina Omicron a urcat la 100% si…

- ​Marți temperaturile au scazut la sub -15 grade C in mai multe regiuni ale țarii. Minimele au fost de -25 de grade la Intorsura Buzaului și la Poiana Stampei. Cel mai cald a fost la București: -5 grade. Marți dimineața au fost -25 C la Poiana Stampei (jud Suceava) și la Intorsura Buzaului. La Toplița…

- In noaptea de miercuri spre joi, 13 ianuarie, s au inregistrat trei cutremure in Romania, la numai cateva ore unul dupa altul. Cel mai mare dintre seisme a avut magnitudinea ml 3.5 si s a produs la ora 02.31, la adancimea de 139km, in zona seismica Buzau, in apropierea urmatoarelor orase: 54km E de…

- Un cutremur s-a produs joi, la ora 1:20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adancime de 130 de kilometri, in apropierea…

- Bogdan de la Ploiești este de multa vreme unul dintre artiștii momentului, iar dintotdeauna acesta a fost asaltat de domnișoare. Artistul se bucura de un succes uimitor, iar cu puțin timp in urma a fost surprins intr-un local din București alaturi de o fata misterioasa. Paparazzii noștri au surprins…

- Unul din trei varstnici (32%) din mediul urban se simte izolat si traieste in izolare continua, fara sa aiba cu cine sa socializeze sau pe cine sa se bazeze in situatii de necesitate, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Kantar Romania si comandat de Asociatia Niciodata Singur – Prietenii Varstnicilor,…