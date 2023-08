Stiri pe aceeasi tema

- LA LOT… Barladeanul Dragoș Nastasa, legitimat la CSȘ Barlad, va participa la Campionatul Balcanic de atletism – Juniori 2, care va avea loc la inceputul lunii septembrie, in Turcia. In varsta de 17 ani, Nastasa va concura in proba de 400 metri, dupa ce in luna iulie a devenit campion național la București.…

- In acest weekend a avut loc Campionatul National de Seniori și Tineret etapa Finala, desfașurat in zilele de 8-9.07.2023 in inima Baniei respectiv pe stadionul de atletism „Nicolaie Marașescu” din Craiova. La acest campionat a participat și sportivul de la CSS RADAUȚI Ciprian Costin in probele de 1.500…

- Sportivul dornean Alexandru Prasneac s-a clasat pe primul loc in etapa I a Campionatului Național de atletism pentru juniori, concurs desfașurat zilele trecute, la București. Atletul cu dubla legitimare CSM Dorna Vatra Dornei – CSM București s-a impus in proba de 800 de metri a categoriei de ...

- Campionatul National de atletism U18 s-a desfasurat la Bucuresti in perioada 1-2 iulie, iar multi sportivi au fost prezenti cu gandul la performanta si, bineinteles, la titlu. Clubul CSM Dorna Vatra-Dornei nu a facut doar act de prezenta la aceasta competitie și prin sportivul Prasneac Alexandru cu…

- CARANSEBEȘ – Atletul de la CSȘ Caransebeș a caștigat ambele probe la care a alergat la Campionatul Național U18 de la București! Lucian Ștefan a obținut sambata aurul la 1.500 de metri, cu performanța de 3:54,40s, record personal imbunatațit cu 6 secunde, iar o zi mai tarziu n-a avut adversar nici la…

- Stafful tehnic al nationalei de rugby a Romaniei a un lot largit de 50 de jucatori pentru Cupa Mondiala care va fi gazduita de Franta in aceasta toamna. ”Stejarii” vor intra intr-un cantonament la Bucuresti, intre 17 iunie si 2 iulie, din cei 50 de sportivi, 35 evoluand in tara, iar 15 in strainatate,…

- Sportivii secției de Taekwondo a CSM Unirea Alba Iulia au obținut 4 medalii la Campionatul Național de Taekwondo, copii și juniori Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a participat la Campionatul Național de Taekwondo pentru copii, juniori și cadeți, desfașurat in weekend-ul 10-11 iunie, la Sala…

- Echipa de juniori I a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a devenit campioana Romaniei la handbal masculin dupa ce a dominat cu autoritate turneul final național gazduit de municipiul Focșani. In finala, tinerii „universitari” au dispus cu 40-32 de CSM București, grupare pe care o invinsesera și…