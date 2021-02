Stiri pe aceeasi tema

- Atletul roman Robert Parge a castigat, sambata, proba de 400 m din localitatea franceza Mondeville, in apropiere de orasul Caen, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism.Parge (23 ani), legitimat la CSM Bucuresti, a fost cronometrat cu timpul de 47 sec 87/100, la prima sa cursa din 2021. Pe…

- Sedanul Model S a primit oficial noi versiuni de performanța, ca urmare a unui facelift din partea Tesla. Noua varianta Tesla Model S Plaid beneficiaza de trei motoare electrice, fiind disponibila in doua versiuni: Plaid (1020 CP) și Plaid+ (peste 1100 CP). In cazul Plaid+, cea mai performanta versiune…

- Divizia de performanța BMW iși extinde familia de modele ultrasportive CS, odata cu lansarea noului M5 CS. Sedanul de performanța se alatura, așadar, unor modele precum M3 CS, M4 CS și M2 CS. Din punct de vedere estetic, BMW M5 CS se deosebește ușor de fratele sau mai "cuminte", M5 Competition. Conturul…

- Atletul Hugues-Fabrice Zango din Burkina Faso a reusit o performanta istorica, sambata la Aubiere (Franta), stabilind un nou record mondial la triplusalt in sala (18,07 m), informeaza AFP. Zango (27 ani) a devenit cu aceasta ocazie primul atlet care depaseste 18 metri intr-o proba indoor de triplusalt,…

- Noul ministru roman al mediului, Tanczos Barna, e considerat un posibil pericol pentru cea mai mare populație de urși bruni din Europa, care e in Romania, intr-un articol amplu publicat online de Euronews și care preia tema lansata in urma cu 11 zile de Libertatea. In urma cu 5 ani, actualul ministru…

- Un echipament medical de ultima generatie a fost achizitionat de Spitalul Judetean Galati, cea mai mare unitate medicala din sud-estul Moldovei. Este vorba de un aparat cu ajutorul caruia pot fi monitorizati in acelasi timp 12 pacienti cu afectiuni cardiace.

- Decizia șocanta luata de Statele Unite. Donald Trump a anunțat cu cateva luni in urma ce intenționeaza sa faca, iar astazi totul a devenit oficial. Europa, ”Cer Deschis”. Decizia lui Donald Trump pe ultima suta de metri Participarea Statelor Unite la tratatul ”Cer Deshis” s-a incheiat oficial duminica,…

- Marea Britanie, tara cel mai grav afectata din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit miercuri pragul de 50.000 de morti, potrivit bilantului anuntat de autoritatile sanitare nationale, care iau in calcul decesele inregistrate in primele 28 de zile dupa un test pozitiv, informeaza AFP. Marea Britanie…