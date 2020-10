Atletism: CS Farul Constanta, aur si bronz la Campionatul National de stafete

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul National de Natatie din Bucuresti se desfasoara pe pacursul a patru zile.Campionatul National de natatie, intrecere rezervata categoriilor seniori, tineret si juniori, care este in derulare la Bucuresti, le a adus motive de satisfactie si tinerilor sportivi de pe litoral, in primele trei…

- Inotatoarea Coronei Alexandra Maticiuc a castigat joi, 1 octombrie 2020, medalia de aur la tineret si medalia de bronz la seniori, in aceeasi proba de 50 metri bras, precum si medalia de argint in proba de 200 metri tineret, de la Campionatul National de la Bucuresti. In prima zi a competitiei,…

- In zilele de 25 – 26.09.2020 pe stadionul de atletism ”Iolanda Balas” din București, s-a desfașurat Campionatul Național de Atletism in Aer Liber Masters 2020. Reprezentand clubul de atletism satmarean C.S. Satu Mare, careianul Nicușor Jurj la categoria M55 a cucerit 3 medalii de aur la probele: 100…

- Stadionul “Iolanda Balaș Soter” din București a gazduit recent trecute Campionatul Național de Marș – 20 de kilometri, competiție care a adunat la start 23 de atleți de la șase cluburi din țara. Printre cei care au urcat la final pe podiumul de premiere s-a numarat și Andrei Gafița, atletul pregatit…

- Atletii constanteni au avut parte de multa bucurie la Campionatul National de atletism in aer liber pentru juniori 1, intrecere desfasurata, timp de doua zile, la Bucuresti, pe stadionul „Iolanda Balas Soter”. Legitimat la Clubul Sportiv Farul Constanta, Cristian Radu a cucerit medalia de aur la triplusalt,…

- Cristian Radu este legitimat la CS Farul Constanta, avandu l ca antrenor pe Alin Larion. Ioana Emilia Colibasanu a adaugat inca o medalie de aur in deja bogatu i palmares. Robert Birsa a obtinut doua medalii la aceasta editie a Nationalelor de juniori 1.Campionatului National de atletism in aer liber…

- Atletii Razvan Roman si Florentina Budica sunt lideri la decatlon, respectiv heptatlon, dupa probele desfasurate duminica, in prima zi a Campionatelor Nationale de probe combinate, gazduite de Stadionul ''Iolanda Balas Soter'' din Bucuresti, potrivit site-ului FRA. Razvan George Roman…

- Doua medalii, una de argint și una de bronz, aceasta este zestrea sportivilor de la CSS ”Constantin Istrati” Campina la Campionatul Național de Atletism pentru Juniori II, care a avut loc in acest week-end la București, pe stadionul ”Iolanda Balaș Soter”.