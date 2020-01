Stiri pe aceeasi tema

- Inceput de sezon promitator pentru atletii Clubului Sportiv Targoviste. O parte dintre sportivii antrenati de Desdemona Banu Ionescu si Nicolae Gutoiu au luat parte la prima etapa a Campionatului National de sala pentru seniori, tineret si juniori, dar si Cupa RMA, gazduite de Complexul Sportiv National…

- Atletii Florentina Iusco (saritura in lungime), Mihai Donisan (saritura in inaltime) si Bianca Razor (800 m) a obtinut victorii, sambata, in prima etapa a Campionatului National indoor, desfasurata in Sala de atletism ''Ioan Soter'' din Bucuresti. Florentina Iusco (CN Cetate Deva), calificata…

- Noul sezon al Campionatului National de Super Rally se va desfasura in 2020 pe parcursul a sase etape, cu doua mai multe decat in editia precedenta. Competitia va incepe pe 4 aprilie, la Galati, iar a doua etapa va avea loc pe 9 mai, la Mangalia. Celelalte orase care vor gazdui etape ale Campionatului…

- Cea de-a 26-a editie a Campionatului Național de kendo s-a desfasurat, in perioada 22-24 noiembrie, la Complexul Sportiv „Antilopa” din Bucuresti, la competitie participand si Ervin Ciorabai, sportivul legitimat la clubul Sobukan Constanța fiind decanul de varsta al luptatorilor la proba de individual…

- Repartizarea candidaților la examenul de rezidențiat pe centre universitare are loc astazi, dupa ce listele au fost centralizate. Rezultatele obținute vor fi afișate in cursul zilei de miercuri pe site-ul rezidentiat.ms.ro. La fel ca in anii trecuți, concursul se va desfașura in 6 centre universitare:…

- Cupa Romaniei si Campionatul National de Ansambluri la gimnastica ritmica, de la Bucuresti, le a adus prezente pe podium si reprezentantelor CSS1 Constanta profesor, Mariana Paris . Astfel, in proba de ansamblu cu cinci panglici, Iulia Caraman, Daria Vasilescu, Bianca Niculae, Beatrice Ristea si Cristina…

- Ziarul Unirea Secția de atletism a CS Unirea Alba Iulia incheie victorios sezonul! Doua medalii de aur și una de argint la Campionatul Național de marș Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut medalia de aur in proba pe echipe senioare a Campionatului Național de 10 kilometri marș și doua medalii…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut medalia de aur in proba pe echipe senioare a Campionatului Național de 10 kilometri marș și doua medalii la individual, de aur și argint, prin Ana Rodean și Mihaela Acatrinei. Federația Romana de Atletism a organizat sambata, la București, intrecerile…