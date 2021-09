Stiri pe aceeasi tema

- Atleta bacauana Alexia Ioana Dospin s-a clasat pe locul 7 in finala probei de triplusalt, vineri, la Campionatele Mondiale Under-20 de la Nairobi (Kenya), cu performanta de 13,10 metri. Aurul a fost castigat de suedeza Maja Askag, cu 13,75 metri, argintul a revenit spaniolei Tessy Ebosele, cu 13,63…

- Atletul roman Rares Andrei Toader a ratat calificarea in finala probei de aruncare a greutatii, marti, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cea mai buna aruncare a sa avand 19,81 metri. Toader, care in iunie dobora recordul national, reusind 21,29 metri in reuniunea de la Brno, s-a clasat…

- Atleta romana Claudia Mihaela Bobocea a ratat calificarea in semifinalele probei de 1.500 m, luni, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a fost inregistrata cu timpul de 4 min 09 sec 19/100 in serii. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Bobocea, clasata a 11-a in prima serie, a ocupat locul 33…

- Atleta venezueleana Yulimar Rojas a cucerit aurul olimpic in proba de triplusalt, duminica, la JO de la Tokyo, cu o saritura de 15,67 metri, doborand recordul mondial existent de 26 de ani pe care-l detinea ucraineanca Inesa Kravet (15,50 metri, in 1995). Cu performanta reusita, Rojas a intrecut-o pe…

- Atleta Bianca Ghelber s-a calificat, duminica, in finala probei de aruncarea ciocanului, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In schimb, Alina Rotaru si Florentina Iusco au ratat finala la saritura in lungime. Bianca Ghelber a reusit o aruncare de 71.72 metri, cu care s-a clasat pe locul 7 in grupa B de…

