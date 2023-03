Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Gabriel Bitan a castigat medalia de bronz in proba de saritura in lungime, duminica, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul. Aceasta este cea mai buna performanta din cariera pentru Gabriel Bitan (24 ani), care se clasase pe 8 la Europenele de sala din 2021 de la…

- Romania U16 a caștigat cu Israel, scor 2-1, in cadrul Turneului de Dezvoltare UEFA. „Tricolorii” au caștigat și in primul meci, 8-0 impotriva lui Chile, cu 4 goluri marcate de Mihai Toma (FCSB). Ultimul duel al Romaniei in competiția din Israel se va juca pe 26 februarie, de la ora 10:00, impotriva…

- Compania de Apa Someș S.A. a semnat contractul de lucrari ce prevede ,,Extinderea rețelei de canalizare in localitatea Livada, comuna Iclod, județul Cluj”. Obiectivul de investiții prevede extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 5 km, in localitatea Livada, comuna Iclod, construcția unei conducte…

- Editia 2023 a Cupei Dobrogei la fotbal in sala, intrecere organizata de Asociatia Judeteana de Fotbal Tulcea si rezervata exclusiv echipelor din Liga a IV a, i a revenit formatiei Partizanul Luncavita.Meciurile s au jucat la Tulcea, iar Partizanul Luncavita a dispus in finala de Granitul Babadag, scor…

- In aceste zile, au demarat la Lugoj si studiile geotehnice pentru pistele de biciclete care vor fi construite de primarie. Banii au fost obtinuti de catre administratia locala din fonduri europene. Lugojul va avea o retea de piste velo pe urmatoarele strazi: - Strada Strandului, in intregime,…

- Bitan a devansat in clasament doi britanici, pe Reynold Banigo (7,73 m) si pe Alex Farquharson (7,66 m). La 400 m masculin, Mihai Sorin Dringo s-a clasat pe locul secund in a treia finala a probei (47.43), devansat de olandezul Isayah Boers (47.43). Prima finala a fost castigata de portughezul Mauro…

- Reprezentativa U18 a Romaniei, formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2005, se va afla intr-un cantonament in Paphos (Cipru), in perioada 26 ianuarie - 3 februarie, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.