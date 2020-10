Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins, miercuri, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Valladolid, in etapa a IV-a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.Junior Vinicius '65 a adus victoria gazdelor. In alte meciuri, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Huesca - Atletico Madrid, scor 0-0;Villarreal…

- ​Real Madrid a învins, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Betis Sevilla, într-un meci din etapa a treia a campionatului Spaniei.Madrilenii au revenit de la 1-2, datorita unui autogol si a unui gol din penalti. De la Betis a fost eliminat Emerson, în…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Spaniei, informeaza News.ro.Madrilenii au revenit de la 0-2, datorita unui autogol si a unui gol din penalti. De la Betis a fost eliminat Emerson,…

- Formatia Granada a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din prima etapa a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Herrera ’49 si Milla ’53.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-0, echipa Deportivo Alaves, in ultima etapa a campionatului Spaniei. Catalanii incheie sezonul pe locul doi si vor evolua in grupele Ligii Campionilor.Golurile au fost marcate de Fati ’24, Messi ’34, ’75, Suarez ’44 si…

- Pentru Valencia au marcat Gomez (30) si Lee (89), iar pentru Valladolid a inscris Garcia (47).Tot marti se mai joaca meciul Celta Vigo-Atletico Madrid. Partidele Getafe-Villarreal, Betis Sevilla-Osasuna si FC Barcelona-Espanol Barcelona sunt programate miercuri, iar meciurile Eibar-Leganes, Real Majorque-Levante…