Atletica Anda Adam și-a inceput Craciunul cu o bataie in holul unui Hotel din Poiana Brașov. Cantareața s-a certat inițial cu femeia, de asemenea mama, caci de la copiii lor se pare ca a inceput scandalul, ca apoi sa se incaiere sub ochii turiștilor aflați in acel hotel luxos. ”La data de 24 decembrie 2021, in jurul orei 15:10, Politia Statiunii Poiana Brasov a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca, in interiorul unei societati in regim hotelier situate pe raza Statiunii Poiana Brasov din judetul Brasov, are loc un conflict spontan intre doua persoane de sex feminin.…