- Cu toate ca beneficiaza de condiții precare de antrenament, in comparație cu sportivii de la alte cluburi impotriva carora concureaza, atleții salajeni reușesc sa se remarce in competițiile naționale. Un astfel de exemplu este Maria Csiki, o atleta legitimata la Clubul Sportiv Școlar Zalau și antrenata…

- Naționala feminina de junioare U17 a Romaniei a incheiat pe locul patru Campionatul Balcanic disputat la Vranje, in Serbia. In finala mica, tricolorele au foste invinse, cu scorul de 0-3 (23-25, 14-25, 19-25), de Turcia, care a obținut medaliile de bronz.Autoare a 10 puncte, Antonia Gheți a fost cea…

- Doi atleți din Vatra-Dornei vor reprezenta Romania la Campionatul European U 18 Jerusalim – Israel perioada 4-7 iulie . Sportivii Costiuc Claudia Ionela și Prasneac Alexandru, ambii cu dubla legitimare la CSM Dorna Vatra-Dornei și CSM București. Claudia Costiuc va concura in proba de 1500 m, iar Alexandru…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca depozitele de gaz ale Romaniei sunt in prezent la 41% din capacitate, dar ca procentul va ajunge la 80% pana la 1 noiembrie. „Exista o decizie la nivelul UE și fiecare țara membra trebuie sa intre in iarna cu 80% din capacitatea de depozitare. In momentul de…

- Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a decernat Premiul Publicului LUX 2022 filmului coproducție romaneasca „Quo vadis, Aida?” al regizoarei bosniace Jasmila Zbanic, in timpul unei ceremonii organizate miercuri in hemiciclul de la Strasbourg, Franța. Filmul caștigator a fost ales prin…

- La finele saptamanii trecute, la Pitești s-au desfașurat Campionatele Naționale de Atletism pentru cadeți (U18). Sportivii de la CSM Dorna Vatra – Dornei au avut o comportare remarcabila reușind sa urce de mai multe ori pe podiumul de premiere. Sportiva Costiuc Claudia-Ionela, cu dubla legitimare la…

Atleta Vica Dobrica a caștigat medaliile de aur, alaturi de colegele sale din echipa Romaniei, la Campionatul Balcanic de Alergare Montana, care s-a desfașurat la Campulung Moldovenesc in 14 mai...