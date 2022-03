Stiri pe aceeasi tema

Atleta Claudia Mihaela Bobocea s-a calificat, vineri, in finala probei de 1.500 de metri, in timp ce Marina Andreea Baboi a ratat semifinalele la 60 metri, in prima zi a Campionatului Mondial de atletism in sala, de la Belgrad, anunța news.ro.

Atleta romana Claudia Bobocea s-a calificat, vineri, in finala probei de 1.500 m la Campionatele Mondiale de sala de la Belgrad, dupa ce a fost cronometrata cu al treilea timp in prima serie, 4 min 06 sec 66/100, conform Agerpres.

Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 ATP si cap de serie 4, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a trecut de australianul Nick Kyrgios, locul 132 mondial, conform news.ro.

Romania va fi reprezentata de 11 sportivi la Campionatele Mondiale indoor de atletism, competitie care va fi gazduita de Belgrad, in acest weekend, conform news.ro.

Perechea Monica Niculescu/Irina-Camelia Begu s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, conform news.ro.

Jucatoarea ucraineana Daiana Iastremska, locul 140 WTA, beneficiara a unui wild card, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Lyon, conform news.ro.

Monica Niculescu si rusoaica Alexandra Panova s-au calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Lyon, conform news.ro.

Echipa U19 a clubului Fiorentina a invins, miercuri, cu scorul de 2-1, formatia similara a gruparii Spal si a obtinut calificarea in semifinalele Cupei Italiei Primavera, conform news.ro.