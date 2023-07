Atitudini subumane Simpla umanitate, in cugetare și gesturi, are, din nefericire, tot mai slaba trecere la noi. Daca pui intrebari, iți dai repede seama ca devize consacrate ale culturii europene, precum „ omul este ființa suprema pentru om”, „sa nu faci altuia ceea ce nu vrei sa ți se faca ție”, „omul este scop și niciodata mijloc”, […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Emilia Șercan critica faptul ca o persoana care a lucrat in SRI, ca șef Departament HR, a caștigat concursul pentru un post de asistent universitar la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii. ”Toți știau – versiunea Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC) și Universitatea…

- Daca avem tendința sa verificam un lucru sau o persoana de mai multe ori fara un motiv plauzibil, atunci ne confruntam cu o obsesie. Netratata la timp, ne poate aduce in pragul nebuniei și ne va face sclavii reflexelor necondiționate ale organismului

- Daca v-ati plictisit de controversele legate de AI avem una noua pentru voi: au fost creati embrioni umani sintetici in laborator, ridicand o serie de probleme de etica si morala. Cum s-a desfasurat proiectul aflati mai jos. O echipa de cercetatori din SUA si Marea Britanie a declarat ca a creat primii…

- Prețurile prea mari și serviciile proaste sunt pe lista motivelor care i-au indepartat pe turiști de litoralul romanesc. Mulți au ales sa-și petreaca vacanțele de vara in Bulgaria, Grecia sau Turcia și petrec doar unele weekenduri in stațiunile de la noi.

- Fara doar și poate, orice gospodina vrea sa iși surprinda familia cu cele mai delicioase preparate. Daca iți dorești sa faci un desert delicios in acest weekend, dar nu știi ce, noi venim cu o propunere care ar putea fi potrivita. Iata cea mai simpla rețeta de brioșe cu malai și portocale.

- Rebecca English, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din Marea Britanie, a publicat in acest weekend, in cotidianul „Daily Mail", un amplu articol dedicat vizitei Regelui Charles al III-lea in țara noastra. Apropiata vizita istorica a Regelui Charles al III-lea in Romania continua sa suscite…

- De 25 de ani, mai exact din 1998 s-au introdus tichetele de masa de catre guvernul roman. La inceput acestea au fost pe suport de hartie, sub forma bonurilor tiparite, dar in prezent sunt sun forma de carduri. Valoarea acestor tichete de masa pentru fiecare zi lucrata este de 30 de lei in prezent. Iata…

- Laureat in cadrul Galei Mureșul Medical-Premiile Zi de Zi, Centrul Medical Nova Vita aniverseaza, anul acesta, 15 ani de la inaugurare. Despre inceputuri și cum a fost dezvoltat primul spital privat din județul Mureș am discutat cu Laura Mailat, managerul Centrului Medical Nova Vita. Reporter: Doamna…