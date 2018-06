Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre noi isi doreste sa aiba un loc numai al sau, pe care il poate numi acasa. Unii dintre noi prefera sa isi construiasca propria casa sau o cumpara gata construita, altii, insa, prefera aglomeratia urbana, dorind sa locuiasca la bloc. In ultima perioada, piata imobiliara s-a dezvoltat vertiginos,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, considera desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet drept "un demers firesc si normal intr-un stat democratic", informeaza agerpres.ro. "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele…

- Un barbat și-a omorât soția în vârsta de 42 de ani și pe cei doi copii, o fata de 18 ani și un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Poliție, în Brașov. Potrivit unor surse din cadrul Poliției, la sediul IPJ Brașov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca și-a omorât…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, in perioada 8 aprilie 2018, ora 20:00 ndash; 10 aprilie 2018, ora 08:00,…

- Prefectul județului Valcea, Florian Marin, a organizat, ieri, la sediul Instituției Prefectului, o intalnire de lucru, pe tema inchiderii gropii neconforme de deșeuri din localitatea Maldarești. La intalnire au participat: Comisarul General Adjunct al Garzii Naționale de Mediu, domnul Popa ...

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Colegii lor din alte tari vad fara prea mare efort ca latraii se dau de ceasul mortii doar in speranta ca guvernul, care, din pacate, nu este al partidelor lor si nici al lui Iohannis, se va discredita atat de mult incat sa-l injure toata lumea. Si, desigur, ca partidele care sunt la guvernare vor…

- Petrolul a inceput sub asteptari meciurile oficiale din 2018, primul joc oficial cu Romulus Ciobanu pe banca tehnica incheindu-se cu „clasica sedinta” cu suporterii, la final de joc. Un joc mai degraba crispat, cu trecerea timpului, victoria la limita, scor 1-0, cele trei puncte cu Sporting Rosiori…