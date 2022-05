Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj catre „Zdob și Zdub” și Frații Advahov dupa prestația din finala concursului „Eurovision 2022”, care a avut loc ieri seara, 14 mai. „Felicitari, Moldova, pentru prestația de la „Eurovision”! Felicitari, Ucraina, pentru victorie! {{616101}}Mulțumesc Formației…

- Ucraina, reprezentata de Kalush Orchestra cu piesa „Stefania” este marea caștigatoare a concursului Eurovision 2022, datorita votului telespectatorilor de 439 de puncte, care a rasturnat complet ierarhia rezultata dupa o prima jurizare venita din partea țarilor participante, scrie SHOK.md.

- Ucraina cu si Moldova se regasesc pe lista celor zece tari care s-au calificat in finala concursului Eurovision. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Versiunea finala a piesei „Trenuletul”, pe care fratii Advahov și „Zdob si Zdub” o vor interpreta la Eurovision, a fost prezentata aseara de postul public de televiziune, in cadrul unei editii speciale a emisiunii „Cine vine la noi?”, transmite Noi.md cu referire la jurnalist.md. Frații Advahov au spus…

- Razboiul din Ucraina pune in pericol viitorul pașnic al R.Moldova, efectele lui vor fi resimțite pe termen lung, a declarat președintele Maia Sandu, astazi in cadrul briefingului susținut la Chișinau in comun cu vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Barell, și comisarul european pentru Vecinatate,…

- Claudiu Palaz, presedintele Partidului Miscarea Populara PMP Constanta anunta, printr un comunicat de presa, ca autoritatile de la Chisinau trebuie sa semneze "acum" solicitatea de aderare la Uniunea Europeana, dand exemplul presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky. Totodata, potrivit documentului…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit cu voluntarii și voluntarele din grupul de lucru „Moldova pentru Pace”, structura creata pe langa Ministerul Afacerilor Interne și Guvern pentru a coordona cu celelalte instituții ale statului fluxul de refugiați din Ucraina. Șefa statului le-a…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat sambata cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, despre situatia curenta de securitate din Moldova si din regiune. In contextul tensiunilor din Ucraina. Macron a dat asigurari ca Franta este alaturi de Moldova in aceasta perioada dificila.