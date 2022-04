Aţi observat ceva? Primarul spune că multe străzi din Iaşi au fost eliberate de cabluri Paienjenisul cablurilor uitate pe stalpi continua sa cuprinda tot orasul. O interpelare ridicata in sedinta de ieri a Consiliului Local a atras o reactie prompta a primarului Mihai Chirica, similara celei pe care a oferit-o anul trecut ziarului nostru: „Tone de cabluri sunt stranse saptamanal de pe stalpi". Ulterior, Biroul de comunicare al Primariei iesene a precizat ca in perioada 2019-2022 au fost dezafectate cablurile de pe str. Anastasie Panu, bd. Independentei si bd. Dimitrie Cantemir. „La inceputul anului trecut, primarul Mihai Chirica a trimis o adresa catre toti administratorii sau detinatorii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

