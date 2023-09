Aterizarea unui pretios esantion prelevat de pe un asteroid, asteptat in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Sonda Osiris Rex va trimite duminica spre Terra capsula cu mostre de pe Bennu, dar nu-și va termina „treaba”, ci va incepe o noua misiune, una care va dura șase ani și se va termina foarte aproape de Terra. Ținta este Apophis, un asteroid cu poveste lunga. Despre Apophis s-a scris mult și in mod exagerat…

- Misiunea sondei OSIRIS-REx, un proiect NASA, a fost sa colecteze și sa trimita pe Terra mostre de pe asteroidul 101955 Bennu, incepand din 2020. Informațiile obținute sunt cruciale pentru a avea o perspectiva detaliata asupra asteroidului, care s-a format in perioada incipienta a sistemului nostru…

- Pe 24 septembrie ar trebui sa ajunga in deșertul Utah mostrele culese cu trei ani in urma de sonda Osiris Rex, de pe asteroidul Bennu. Mostra dorita este „o bucata de piatra primordiala care a fost martora la intreaga istorie a sistemului solar”, spunea Thomas Zurbuchen de la NASA.

- Statele Unite ale Americii extrag atat de multa apa subterana incat au aparut crapaturi uriașe in pamant in diverse zone din sud-vest, inclusiv in Arizona, Utah și California. Apa subterana reprezinta cea mai importanta sursa de apa potabila din lume, furnizand aproape jumatate din apa potabila și 40%…

- Pe 24 septembrie, nava spațiala OSIRIS-REx de la NASA se intoarce acasa dupa o lunga calatorie catre Bennu, un asteroid cu potențial periculos, avand o șansa din 2700 de a se ciocni cu Pamantul - cea mai mare probabilitate identificata pentru un obiect spațial vreodata, scrie LiveScience.Misiunea…

- La Houston, un laborator al NASA este deja pregatit, iar oamenii de stiinta americani sunt nerabdatori sa primeasca esantioanele prelevate de pe un asteroid, pe care le asteapta de cativa ani, informeaza AFP.Acele mici fragmente de roca prelevate de pe asteroidul Bennu ar trebui sa ajunga pe Terra…

- Statele Unite au distrus ultima rezerva declarata de arme chimice, a anuntat vineri presedintele Joe Biden, punand capat unui efort de zeci de ani pentru a elimina aceste arme mortale folosite pentru prima data pe scara larga in Primul Razboi Mondial, relateaza Reuters.Ca parte a Conventiei privind…

- Luni, 3 iulie 2023, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata de meteorologi la nivel global, potrivit datelor transmise de Centrul National din Statele Unite pentru Previziuni de Mediu, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Gafa a Ministerului Educației! Ierarhia de admitere…