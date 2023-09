Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, in urma fenomenelor meteo puternice cauzate de ciclonul „Daniel”, exista numeroase drumuri nationale si autostrazi afectate. Astfel, a fost afectata infrastructura…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY), pe fondul intensificarii efectelor ciclonului ”DANIEL”, a emis un nou cod roșu de vreme nefavorabila, care va afecta majoritatea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au anuntat, pentru vineri, mentinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetatie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza marti cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile elene mentin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetatie de gradul 5 pentru intreg teritoriul tarii, pe fondul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile locale reintroduc controalele aleatorii la frontiera in perioada 22 iulie - 7 august, pe durata activitatilor prilejuite de