- 27.07.2023 Atentionare de calatorieRegatul Belgiei Perturbari ale zborurilor ca urmare a grevei pilotilor Ryanair Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, in perioada 29 30 iulie 2023, va avea loc o greva…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Marea Britanie, unde sunt planificate greve ale personalului din aeroportul Gatwick/Londra, astfel ca zborurile pot fi afectate de intarzieri sau anulate, potrivit news.ro.Potrivit MAE, in Marea Britanie, in perioadele 28…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza vineri cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, potrivit datelor transmise de responsabilii aeroportului international din Torino, in data de 23 iulie 2023, in intervalul orar 05:45 - 08:45, spatiul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de calatorie pentru Vietnam, unde, din cauza taifunului Talim, este pericol de inundații și sunt posibile perturbari ale zborurilor.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa calatoreasca cu avionul spre/dinspre aeroportul Bruxelles-Charleroi ca in perioada 15-16 iulie 2023 va avea loc o greva a piloților filialei Ryanair din Regatul Belgiei, ceea ce va determina perturbari ale zborurilor acestei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la posibile perturbari ale activitatii politiei de frontiera, in contextul protestelor