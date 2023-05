Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile au fost sitate pentru peste 100.000 de elevi din mai multe orase situate in apropierea unuia dintre cei mai activi vulcani de pe teritoriul tarii dupa ce activitatea eruptiva s-a intensificat in ultimele zile, starnind temeri privind riscuri sanitare, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.O…

- Atenționare de calatorie pentru Grecia: Greva de 1 mai in transportul public terestru și maritim. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde luni, 1 mai, este programata o greva in transportul public terestru și maritim.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, la data de 20 aprilie 2023, este prevazuta o mobilizare la nivel national pentru greva, context in care pot avea loc perturbari ale circulatiei feroviare la…

- Potrivit USGS, seismul s-a produs in apropierea coastei statului sudic Guerrero, la o distanta de circa 96 de kilometri nord-vest de statiunea Acapulco, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, edilul Ciudad de Mexico, Claudia Sheinbaum, a precizat ca oficialii au decis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca, pentru perioada 6-10 aprilie 2023, cu ocazia sarbatorilor pascale, autoritațile ungare au informat despre restricții de circulație de 24 ore, respectiv de 48 de ore, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, in perioada 9-10 martie 2023, va avea loc o greva generala in toate domeniile de servicii publice belgiene, context in care sunt așteptate perturbari in activitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile rutiere croate, pentru zilele de 4 si 5 martie 2023 a fost emisa o prognoza de rafale puternice…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze in insula de nord a Noii Zeelande ca autoritațile locale au declarat starea de urgența, pentru o perioada de șapte zile, pana la data de 3 martie 2023, in zonele: Northland, Auckland,…